Возможна небольшая погрешность во времени, примерно 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

НЭК "Укрэнерго" предупреждает о возможности стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве.

Об этом сообщается на сайте ДТЭК.

Отключения света будут применять только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК "Укрэнерго". Для того чтобы жители могли заранее подготовиться, ДТЭК Киевские сети публикует ориентировочный перечень улиц, где в случае необходимости будет ограничено электроснабжение и ориентировочную поочередность во временных промежутках для этих адресов.

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Возможна небольшая погрешность во времени, примерно 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

В графике возможны изменения, сообщают в ДТЭК.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.

С 10 по 18 октября 408 объектов украинской инфраструктуры подверглись вражеским атакам и разрушениям.

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