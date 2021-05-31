Кабинет министров назначил Юлию Свириденко своим представителем в Наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".
Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства сегодня, сообщается на правительственном портале.
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"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Свириденко Юлию Анатольевну как представителя государства на срок до принятия решения Кабинетом Министров Украины о назначении представителей государства в наблюдательном совете акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - сказано в распоряжении.
При этом уточняется, что Свириденко должна находиться на этой должности не более одного года со дня вступления в силу распоряжения.
С новым членом Набсовета будет подписан гражданско-правовой договор.
Кадровые перестановки в "Нафтогазе"
- 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
- Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
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