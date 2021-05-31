Залищук будет заниматься взаимодействием группы "Нафтогаз" с международными партнерами и выполнять представительскую функцию высокого уровня.

Советницей председателя правления "Нафтогаза" по международным вопросам стала Светлана Залищук.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

Читайте такжеЛана Зеркаль уходит из "Нафтогаза"

Как говорится в сообщении, Залищук будет заниматься взаимодействием группы "Нафтогаз" с международными партнерами и выполнять представительскую функцию высокого уровня.

Одним из приоритетов ее работы также будет противодействие "Северному потоку-2".

"Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими пока я вижу приоритеты своей работы", - прокомментировала Светлана Залищук свое предназначение.

По информации компании, Залищук имеет длительный опыт работы в сфере международных отношений.

Кто такая Светлана Залищук

Бывшая журналистка. В 2014 году стала народным депутатом по списку партии "Блок Петра Порошенко".

Возглавляла Подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады Украины по международным отношениям.

Также Залищук была членом украинских делегаций в ПАСЕ и Парламентском комитете Ассоциации с Европейским Союзом.

На внеочередных выборах в Раду в 2019 году выдвигалась по 199 округу в Черкасской области, но не прошла в парламент.

В ноябре 2019 года Залищук стала советницей премьера Гончарука.

Кадровые перестановки в "Нафтогазе"

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

30 апреля члены наблюдательного совета НАК собрались на внеочередное заседание. Все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

5 мая члены правления "Нафтогаза Украины" призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, подавшим в отставку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ротация в руководстве "Нафтогаза" состоялась согласно закондательству.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от правительства остаться на год. За это время будет проведен прозрачный и публичный отбор кандидатов в наблюдательный совет, а уже после этого - конкурс на нового главу компании.

12 мая 2021 года "Большая семерка" высказалась по поводу ситуации с "Нафтогазом".

19 мая 2021 года Кабмин продлил полномочия действующего набсовета "Нафтогаза" еще на год.

20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал причину увольнения Коболева.

21 мая 2021 года из компании ушел топ-менеджер Виллем Коппульс.

26 мая 2021 года стало известно о том, что советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль написала заявление об увольнении с занимаемой должности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина