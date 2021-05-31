Одним из приоритетов ее работы также будет противодействие "Северному потоку-2" / фото УНИАН Владимир Гонтар

Советницей председателя правления "Нафтогаза" по международным вопросам стала Светлана Залищук.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

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Как говорится в сообщении, Залищук будет заниматься взаимодействием группы "Нафтогаз" с международными партнерами и выполнять представительскую функцию высокого уровня.

Одним из приоритетов ее работы также будет противодействие "Северному потоку-2".

Скриншот с Facebook

"Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими пока я вижу приоритеты своей работы", - прокомментировала Светлана Залищук свое предназначение.

По информации компании, Залищук имеет длительный опыт работы в сфере международных отношений. 

Кто такая Светлана Залищук

Бывшая журналистка. В 2014 году стала народным депутатом по списку партии "Блок Петра Порошенко".

Возглавляла Подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады Украины по международным отношениям.

Также Залищук была членом украинских делегаций в ПАСЕ и Парламентском комитете Ассоциации с Европейским Союзом.

На внеочередных выборах в Раду в 2019 году выдвигалась по 199 округу в Черкасской области, но не прошла в парламент.

В ноябре 2019 года Залищук стала советницей премьера Гончарука.

Кадровые перестановки в "Нафтогазе"

  • 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
  • Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
  • По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
  • 30 апреля члены наблюдательного совета НАК собрались на внеочередное заседание. Все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.
  • 5 мая члены правления "Нафтогаза Украины" призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, подавшим в отставку.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ротация в руководстве "Нафтогаза" состоялась согласно закондательству.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от правительства остаться на год. За это время будет проведен прозрачный и публичный отбор кандидатов в наблюдательный совет, а уже после этого - конкурс на нового главу компании.
  • 12 мая 2021 года "Большая семерка" высказалась по поводу ситуации с "Нафтогазом".
  • 19 мая 2021 года Кабмин продлил полномочия действующего набсовета "Нафтогаза" еще на год.
  • 20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал причину увольнения Коболева.
  • 21 мая 2021 года из компании ушел топ-менеджер Виллем Коппульс.
  • 26 мая 2021 года стало известно о том, что советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль написала заявление об увольнении с занимаемой должности.

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Автор: Анна Бредихина