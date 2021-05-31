Советницей председателя правления "Нафтогаза" по международным вопросам стала Светлана Залищук.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".
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Как говорится в сообщении, Залищук будет заниматься взаимодействием группы "Нафтогаз" с международными партнерами и выполнять представительскую функцию высокого уровня.
Одним из приоритетов ее работы также будет противодействие "Северному потоку-2".
"Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими пока я вижу приоритеты своей работы", - прокомментировала Светлана Залищук свое предназначение.
По информации компании, Залищук имеет длительный опыт работы в сфере международных отношений.
Кто такая Светлана Залищук
Бывшая журналистка. В 2014 году стала народным депутатом по списку партии "Блок Петра Порошенко".
Возглавляла Подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады Украины по международным отношениям.
Также Залищук была членом украинских делегаций в ПАСЕ и Парламентском комитете Ассоциации с Европейским Союзом.
На внеочередных выборах в Раду в 2019 году выдвигалась по 199 округу в Черкасской области, но не прошла в парламент.
В ноябре 2019 года Залищук стала советницей премьера Гончарука.
Кадровые перестановки в "Нафтогазе"
- 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
- Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
- По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
- 30 апреля члены наблюдательного совета НАК собрались на внеочередное заседание. Все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.
- 5 мая члены правления "Нафтогаза Украины" призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, подавшим в отставку.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ротация в руководстве "Нафтогаза" состоялась согласно закондательству.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от правительства остаться на год. За это время будет проведен прозрачный и публичный отбор кандидатов в наблюдательный совет, а уже после этого - конкурс на нового главу компании.
- 12 мая 2021 года "Большая семерка" высказалась по поводу ситуации с "Нафтогазом".
- 19 мая 2021 года Кабмин продлил полномочия действующего набсовета "Нафтогаза" еще на год.
- 20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал причину увольнения Коболева.
- 21 мая 2021 года из компании ушел топ-менеджер Виллем Коппульс.
- 26 мая 2021 года стало известно о том, что советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль написала заявление об увольнении с занимаемой должности.
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