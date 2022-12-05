В перечне погибших за эти сутки от российских ударов – четверо украинцев.

Из-за новой массированной ракетной атаки России, в Украине на сейчас больше всего отключений в семи областях - Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Он отметил, что из 70 российских ракет, выпущенных сегодня по территории Украины, большинство сбито.

Видео дня

"Калибры", Х-101 и так далее. Спасибо всем нашим воинам Воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр". Молодцы! Спасибо и партнерам - за системы ПВО, которые сейчас используем. Каждая сбитая российская ракета – это конкретное доказательство, что террор можно победить",- сказал Зеленский.

В то же время.ю подчеркнул он, Украина пока еще не может дать полную безопасность небу.

"Было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы. По состоянию на это время в перечне погибших за эти сутки от российских ударов – четверо", - отметил глава государства.

По его слова, после попаданий энергетики сразу начали восстановительные работы.

"Максимум усилий - в центральных областях Украины, в Одесской области, в Запорожской области, на Харьковщине. Во многих регионах – для стабилизации системы – пришлось перейти к аварийным отключениям. От Закарпатья до Киевщины, от Кировоградщины до Сумской и Харьковской областей. Больше всего отключений по состоянию на этот вечер – Винниччина, Киевщина, Житомирщина, Днепропетровщина, Одесщина, Хмельнитчина и Черкасщина. Но сделаем все, чтобы вернуть стабильность", - подчеркнул Зеленский.

Ракетная атака 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, Россия нанесла очередной ракетный удар по украинским городам. Это уже восьмая крупная атака на Украину. Из-за ракетного обстрела в некоторых регионах Украины были перебои с интернетом.

По словам военного эксперта Петра Черника, массированные ракетные удары России по инфраструктуре Украины могут приобрести военное значение. Это может произойти, когда очередной ракетный обстрел и потенциальный блэкаут в украинской энергосистеме совпадет с началом какой-то наступательной операции врага на новом направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: