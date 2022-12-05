Эксперт добавил, что на севере Украины сделан максимум для обороны от возможного наступления.

Массированные ракетные удары России по инфраструктуре Украины могут приобрести военное значение. Это может произойти, когда очередной ракетный обстрел и потенциальный блэкаут в украинской энергосистеме совпадет с началом какой-то наступательной операции врага на новом направлении.

Как заявил эфире "1+1" в рамках национального телемарафона военный эксперт Петр Черник, надо готовиться ко всем сценариям.

"Все может сложиться, все сценарии надо рассматривать, интерпретировать и к ним готовиться. Чем лучше мы просчитаем множество угрожающих сценариев и к ним подготовимся, тем легче нам будет. Абсолютно все может сложиться. Не надо ждать, что враг не нападет", – отметил эксперт.

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Военный эксперт добавил, что на севере Украины сделан максимум для обороны от возможного наступления.

В то же время Черник подчеркнул, что эта война для России является экзистенциальной. Если россияне терпят классическое военное поражение, Путин может потерять свою жизнь, а сама Россия – стать на путь своего распада.

Ракетные удары РФ по Украине

В понедельник, 5 декабря, Россия нанесла очередной ракетный удар по украинским городам. Это уже восьмая крупная атака на Украину.

В селе Новософиевка Запорожской области в результате атаки разрушены несколько частных домов.В населенном пункте есть 2 жертвы и 3 травмированных.

Из-за обстрелов и обесточивания в Одессе исчезли свет и вода. Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, враг совершил запуски ракет по территории региона. Взрывы также были слышны в Одессе.

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