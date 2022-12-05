Массированные ракетные удары России по инфраструктуре Украины могут приобрести военное значение. Это может произойти, когда очередной ракетный обстрел и потенциальный блэкаут в украинской энергосистеме совпадет с началом какой-то наступательной операции врага на новом направлении.
Как заявил эфире "1+1" в рамках национального телемарафона военный эксперт Петр Черник, надо готовиться ко всем сценариям.
"Все может сложиться, все сценарии надо рассматривать, интерпретировать и к ним готовиться. Чем лучше мы просчитаем множество угрожающих сценариев и к ним подготовимся, тем легче нам будет. Абсолютно все может сложиться. Не надо ждать, что враг не нападет", – отметил эксперт.
Военный эксперт добавил, что на севере Украины сделан максимум для обороны от возможного наступления.
В то же время Черник подчеркнул, что эта война для России является экзистенциальной. Если россияне терпят классическое военное поражение, Путин может потерять свою жизнь, а сама Россия – стать на путь своего распада.
Ракетные удары РФ по Украине
В понедельник, 5 декабря, Россия нанесла очередной ракетный удар по украинским городам. Это уже восьмая крупная атака на Украину.
В селе Новософиевка Запорожской области в результате атаки разрушены несколько частных домов.В населенном пункте есть 2 жертвы и 3 травмированных.
Из-за обстрелов и обесточивания в Одессе исчезли свет и вода. Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, враг совершил запуски ракет по территории региона. Взрывы также были слышны в Одессе.