По данным сервиса, перебои с интернетом зафиксированы в Сумах, Житомире и Одессе.

Из-за масштабной ракетной атаки по Украине 5 декабря в крупных городах зафиксированы перебои с доступом в интернет.

Об этом информирует профильный сервис Netblocks. Речь идет о Сумах, Житомире и Одессе.

"Подтверждено: данные показывают, что во многих регионах Украины пострадал связь через новые российские ракетные атаки в понедельник, при этом власти также вводит аварийные отключения, чтобы разгрузить энергосети", - отмечается в сообщении.

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Ракетная атака по Украине

Днем 5 декабря российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине. В течение часа – с 12:40 до 13:40 – воздушная тревога зазвучала в каждой из областей, за исключением Крыма. ПВО сработала в нескольких регионах.

В Воздушных силах ВСУ прогнозировали, что россияне могут использовать несколько волн ракетных атак.

По данным "Укрэнерго", российские ракеты попали по объектам энергоинфраструктуры. Речь идет об Одесской области и Кривом Роге.

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