Россия выпустила по Украине 70 ракет, более 60 из них сбили силы ПВО.

Россия не смогла собрать унифицированную номеклатуру ракет для массированного удара по Украине 5 декабря.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, это говорит о многом.

"Оккупанты применили 38 крылатых ракет Х-101/Х-555, 22 крылатые ракеты "Калибр", неожиданно 3 ракеты Х-22, которые на моей памяти не применялись уже как месяца три, 6 авиационных ракет Х-59 и 1 противорадиолокационную Х-31П. В глаза бросается разнообразная номенклатура ракет, направления, локации и средства пуска. Так же, второй по приоритетности была морская компонента, чего так давно не наблюдалось", – заявил эксперт.

По его словам, Украина переживет этот удар, восстановление инфраструктуры займёт больше времени, но это временные трудности.

"А ракетные рефлексии российских оккупационных войск, не собравшей для данного удара унифицированной номеклатуры, говорят о многом", – добавил Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 декабря Россия выпустила по Украине 70 ракет, более 60 из них сбили силы ПВО.

У России заканчиваются высокоточные ракеты

Напомним, ранее сообщалось, что запасы высокоточных ракет в России упали до критического уровня по многим показателям.

Вместе с тем, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что у россиян есть еще много ракет С-300.