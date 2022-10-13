Нагрузка, выставляемая на продажу, обеспечена ресурсом атомных станций.

Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) из-за форс-мажора, который случился в результате ракетных атак россиян, будет продавать в Украине электроэнергию, запланированную на экспорт.

Об этом говорится на сайте компании.

"Базовая нагрузка, которая выставляется на продажу, обеспечена ресурсом атомных станций, который АО "ЭКУ" приобрело в начале октября для дальнейшего экспорта в Европу. Из-за форс-мажора, связанного с обстрелами энергетической инфраструктуры российскими ракетами, экспорт электроэнергии был прекращен", - говорится в сообщении.

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Таким образом, свободные объемы электроэнергии "ЭКУ" выставила на продажу через "Украинскую энергетическую биржу".

"Энергетическая компания Украины":

"Энергетическая компания Украины" - это многопрофильное энергоснабжающее предприятие, осуществляющее операции по купле, продаже, поставке и рыночной оптимизации потребления электроэнергии для коммерческих потребителей. Компания работает на внутреннем и внешнем рынках энергоресурсов. 100% акций общества принадлежат государству Украина. Учредителем компании является Кабинет министров Украины, полномочия по управлению АО "ЭКУ" осуществляет Министерство экономики Украины.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

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