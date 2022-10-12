Украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии.

Украинцы должны уменьшить потребление электроэнергии с 17 до 22 часов на 25%, чтобы избежать плановых отключений.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Во избежание плановых отключений, мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%. Поэтому призываем бизнес приобщиться к сознательному потреблению и в указанный период, с 17 до 22 часов, выключать внешнюю световую рекламу и другие энергозатратные приборы. Такой ответственный подход позволяет нам минимизировать применение графиков отключения", - сказал он.

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Также Шмыгаль призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы.

"Речь не о том, чтобы сидеть в темноте. Необходимо лишь уменьшить использование наиболее энергоемких приборов. Минимизируйте использование электроплит, электрочайников, электроинструмента, обогревателей и кондиционеров, духовок и утюгов, микроволновых печей, кофеварок, стиральных и посудомоечных машин", - сказал он.

Атака РФ на Украину 10 октября:

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

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