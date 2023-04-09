Ожидалось, что сделка будет завершена до 31 марта.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, итальянские чиновники пересматривают сделку по продаже крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит российскому "Лукойлу".

Как сообщает Financial Time, сделка пересматривается после того, как правительство США в частном порядке выразило беспокойство по поводу продажи объекта фонда на Кипре.

Ожидалось, что сделка будет завершена до 31 марта, когда в январе этого же года российский "Лукойл" согласился продать свой сицилийский НПЗ ISAB компании GOI Energy, новосозданному филиалу кипрской группы прямых инвестиций Argus.

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Однако для закрытия сделки стоимостью 1,5 млрд евро итальянские чиновники взяли дополнительное время на рассмотрение важных деталей. Правительство США неофициально обратилось к Риму с просьбой подтвердить отсутствие российского участия в GOI Energy.

К сделке по продаже сицилийского НПЗ также привлечен сырьевой трейдер Trafigura. Trafigura будет предоставлять оборотный капитал и сырую нефть для завода, а также реализовывать произведенные нефтепродукты на рынке.

Вторжение в Украину и ситуация с "Лукойлом"

Российский"Лукойл" находится под санкциями США с 2014 года.

21 апреля 2022 года Генеральный директор и совладелец российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов ушел из совета директоров. Бизнесмен досрочно сложил свои полномочия. По состоянию на 31 марта 2022 года Вагит Алекперов владел3,12% акций ПАО "Лукойл".

1 сентября 2022 года в больнице Москвы при загадочных обстоятельствах погиб глава совета директоров "Лукойла". Равиль Маганов проходил лечение в Центральной клинической больнице.

В сентябре 2022 года США выдали ордер на арест самолета российского "Лукойла", стоимостью $45 миллионов.

В декабре 2022 года российский "Лукойл" потерял трубопровод, ведущий к Средиземному морю.

6 апреля 2023 года Болгария оштрафовала российский "Лукойл" на 100 миллионов евро. Соответствующее решение вынесла болгарская Комиссия по защите конкуренции (КЗК) в связи со злоупотреблением доминирующим положением путем ограничения доступа к складам и транспортной инфраструктуре.

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