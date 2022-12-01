Западные санкции ударили по одной из крупнейших компаний России

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ остановит экспорт из своих каспийских нефтяных месторождений по трубопроводу Баку-Тбилиси- Джейхан. Отмечается, что данное решение принято из-за западных санкций

"Российская нефть покидает BTC, причина в санкциях, BTC не впускает российскую нефть", - сообщает издание Reuters.

Отмечается, что объем экспортируемой нефти составляет около 2 миллионов тонн в год. ЛУКОЙЛ будет вынужден перенаправить нефть, которая ранее шла через БТД, на трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума. В декабре экспорт нефти компании по этому маршруту вырастет до 660 тысяч тонн с 364 тонн в ноябре.

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7 июня Верховный суд Фиджи разрешил США вывезти за пределы острова суперяхту Amadea, которая была задержана по запросу Вашингтона, который считает, что она принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, попавшему под санкции.

Кроме того, в России была волна самоубийств либо их попыток. Все это свидетельствует о том, что дружба с президентом РФ может свести в могилу.

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