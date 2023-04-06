Соответствующее решение вынесла болгарская Комиссия по защите конкуренции.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных после вторжения РФ в Украину, Болгария оштрафовал российский "Лукойл" на 100 млн евро.

Как сообщает Euractiv, соответствующее решение вынесла болгарская Комиссия по защите конкуренции (КЗК) в связи со злоупотреблением доминирующим положением путем ограничения доступа к складам и транспортной инфраструктуре.

Расследование КЗК сосредоточилось на поведении компаний "Лукойл Нефтехим Бургас" и "Лукойл Болгария" и обнаружило, что группа нарушила закон, не предоставляя доступ импортерам и производителям моторных топлив к собственным складам.

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Как говорится в материале, "Лукойл" ограничил импорт морскими путями, блокируя склады, связанные с нефтетерминалами, а также не предоставляя доступ к нефтепродуктопроводам группы для транспортировки топлива другим производителям и импортерам.

КЗК установила, что группа использует стратегию, которая включает несколько антиконкурентных практик, которые при условии их последовательного и кумулятивного применения в течение более пяти лет создают барьеры для импорта горючего, полностью исключая его или делая его экономически неэффективным.

Как говорится в материале, это позволяет "Лукойлу" сохранять свои лидерские позиции в Болгарии на уровне оптовой и розничной торговли.

КЗК утверждает, что "Лукойл" злоупотребляет своим доминирующим положением как по национальному законодательству, так и по законодательству Евросоюза, поскольку ограничение импорта в Болгарию может оказать существенное влияние на структуру торговли между странами-членами ЕС.

Война в Украине и российский "Лукойл"

Компания "Лукойл" находится под санкциями США с 2014 года.

21 апреля 2022 года Генеральный директор и совладелец российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов ушел из совета директоров. Бизнесмен досрочно сложил свои полномочия.

1 сентября 2022 года в больнице Москвы при загадочных обстоятельствах погиб глава совета директоров "Лукойла".

2 сентября 2022 года в США выдали ордер на арест самолета российского "Лукойла", стоимостью $45 миллионов. Самолет нарушил американские санкции, введенные против РФ в ответ на вторжение в Украину.

В декабре 2022 года российский "Лукойл" потерял трубопровод, ведущий к Средиземному морю. "Лукойл" заявил о том, что остановит экспорт со своих каспийских нефтяных месторождений по трубопроводу Баку-Тбилиси- Джейхан. Данное решение было принято на фоне западных санкций.

В феврале 2023 года Болгария оштрафовала дочку российского "Лукойла" за нарушение конкуренции $36,83 млн.

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