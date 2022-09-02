Самолет нарушил американские санкции, введенные против РФ в ответ на вторжение в Украину.

Суд в Техасе выдал ордер на изъятие самолета Boeing, принадлежащего российской нефтегазовой компании "Лукойл" и стоимость которого оценивается $45 млн.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Самолет нарушил американские санкции, введенные против РФ в ответ на вторжение в Украину, когда провел перелеты из и в Россию, поясняется в документе.

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В частности санкции введены Министерством торговли США, предусматривают ограничения на экспорт, передачу и передвижение самолетов до, или внутри России без соответствующего разрешения. Компания "Лукойл" находится под санкциями США с 2014 года.

Изъятие координирует инициатива Минюста США Kleptocapturе. Созданная в марте 2022 года, инициатива противостоит уклонению от санкций, введенных из-за российской агрессии в Украине.

Среди известных арестов, осуществленных в рамках Kleptocapturе - арест 106-метровой яхты Amadea стоимостью $300 млн, которая принадлежит подсанкционному российскому олигарху Сулейману Керимову.

Как сообщает УНИАН, 7 июня Верховный суд Фиджи разрешил США вывезти за пределы острова суперяхту Amadea, которая была задержана по запросу Вашингтона, который считает, что она принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, попавшему под санкции.

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