Все 9 реакторов действующих АЭС снизили мощность.

Три действующие атомные электростанции (АЭС) Украины сегодня утром сократили производство электроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру страны. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Второй раз менее чем за две недели Хмельницкая, Ривненская и Южно-Украинская АЭС снизили уровень мощности в качестве меры предосторожности во время широкомасштабных военных действий в стране, в то время как на трех объектах звучала сигнализация о воздушном налете", - говорится в заявлении.

Всего на действующих АЭС девять реакторов, все они снизили мощность. Также от сети был отключен один реактор Ривненской АЭС. В то же время АЭС продолжали получать внешнюю электроэнергию, даже несмотря на то, что Хмельницкая АЭС потеряла подключение к двум своим линиям электропередач.

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"Энергетическая инфраструктура Украины является чрезвычайно хрупкой и уязвимой, что ставит ядерную безопасность под большой риск. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в районах с крупными ядерными энергетическими объектами и другими объектами, от которых они зависят", - сказал Гросси.

Отмечается, что сообщений о прямых повреждениях АЭС не поступало, но Украина сообщила МАГАТЭ, что удары снова повлияли на электрические подстанции, которые станции используют как для передачи, так и для получения электроэнергии за пределами площадки.

Эти подстанции, определенные МАГАТЭ как важные для ядерной безопасности, были повреждены во время предыдущих атак, в частности в августе.

Очередная атака РФ на энергетическую инфраструктуру

28 ноября российские захватчики нанесли массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего возникли серьезные проблемы с электроснабжением, были введены экстренные отключения света.

Во время российского ракетного обстрела Украины зафиксировали 12 попаданий, в основном - в объекты топливно-энергетического сектора страны, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Для восстановления стабильной работы энергосистемы Украины после российского обстрела понадобится не менее 10-14 дней, считает директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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