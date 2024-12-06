Ядерная и физическая ядерная безопасность на всех трех подконтрольных Украине АЭС поддерживается на должном уровне, сообщили в МАГАТЭ.

Три действующие атомные электростанции (АЭС) Украины почти полностью возобновили производство электроэнергии после того, как на прошлой неделе его резко сократили в качестве меры предосторожности из-за атак на все более уязвимую энергосистему страны. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Отмечается, что на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС - девять реакторов, восемь из которых сейчас работают, а один находится в режиме остановки.

В течение последней недели большинство реакторов постепенно увеличили производство электроэнергии, хотя некоторые энергоблоки работали на пониженной мощности несколько дней после российских ударов 28 ноября, которые повредили электрическую инфраструктуру, имеющую важное значение для ядерной безопасности.

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"Стабильная электросеть, которая обеспечивает надежное электроснабжение за пределами площадки, имеет важное значение для обеспечения ядерной безопасности действующих атомных электростанций Украины", - отметил Гросси.

В МАГАТЭ также отметили, что ядерная и физическая ядерная безопасность на этих трех подконтрольных Украине АЭС поддерживается на должном уровне.

Ситуация украинских АЭС - что известно

28 ноября Российская Федерация нанесла массированный удар дронами и ракетами различных типов по Украине, из-за чего по всей стране были введены экстренные отключения электроэнергии.

29 ноября стало известно, что три действующие атомные электростанции (АЭС) Украины сократили производство электроэнергии после атак на энергетическую инфраструктуру. Всего на действующих АЭС девять реакторов, все они снизили мощность.

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