Перед началом отопительного сезона ДТЭК Киевские электросети технически обновил две высоковольтные подстанции. Как отметили в компании, они обеспечивают светом почти 200 многоэтажек, более 2,5 тысячи частных домов, школы, детсады, больницы и другие социально важные объекты столицы.

На подстанциях в частности заменили на новые силовые трансформаторы и другое электрооборудование. Это поможет создать дополнительный резерв прочности для киевлян и энергосистемы города накануне старта отопительного сезона.

"Даже в условиях постоянной угрозы ракетных ударов компания продолжает инвестировать в модернизацию энергоинфраструктуры города. Сейчас мы завершили обновление двух высоковольтных подстанций, которые обеспечивают светом 186 многоэтажек, более 2,5 тысячи частных домов, 9 школ и детских садов, детскую больницу и другие объекты критической инфраструктуры города", - отметил генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.

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В обновление двух высоковольтных подстанций ДТЭК инвестировал более 70 миллионов гривень.

Напомним, энергетики ДТЭК в августе вернули свет 321 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.