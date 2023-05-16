Предлагается увеличить минимальные запасы нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта.

В случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них Украина сможет удовлетворять в течение не более 10-30 дней, что является критически малым показателем.

Об этом сообщает Министерство энергетики, ссылаясь на слова заместителя главы ведомства Николая Колесника во время круглого стола, который отмечает, что нельзя исключать риска очередной попытки врага лишить нас горючего.

"Сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10-30 дней за счет собственной добычи и имеющихся запасов. Этого критически мало, учитывая все коварство врага, с которым мы имеем дело, нельзя исключать риска очередной попытки лишить нас горючего", - отметил он.

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Колесник считает необходимым создать минимальные запасы нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Такие меры предусматривает законопроект № 9024, определяющий основные правовые, организационные и финансово-экономические основы создания и функционирования в Украине системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Документ обсуждается в парламенте.

Ситуация с горючим

14 февраля 2023 года Кабинет министров одобрил законопроект о минимальные запасы нефти и нефтепродуктов. Речь идет о минимальном накоплении ресурсов для обеспечения поддержки энергобезопасности Украины и деятельности бизнеса. Главной целью законопроекта является создание механизмов, которые позволили бы Украине непрерывно поставлять на свою территорию нефть и нефтепродукты даже в кризисных ситуациях. Также страна планирует создать свой запас нефтепродуктов.

В конце апреля этого года во время ночной атаки российских оккупантов два дрона "Шахед" попали в нефтебазы в разных областях Украины, потеряны тысячи тонн горючего.

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