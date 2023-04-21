По словам эксперта, ежемесячно из-за вражеских ударов Украина теряет тысячи тонн горючего.

Во время ночной атаки российских оккупантов два дрона "Шахед" попали в нефтебазы в разных областях Украины, потеряны тысячи тонн горючего.

Об этом директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил на странице в Facebook. "Из четырех "Шахедов", которые не сбили этой ночью, два точно попали в нефтебазы в разных областях. Можно только представить, если бы долетели все двенадцать", - написал он.

Эксперт отметил, что, по словам очевидцев, новый вид "Шахедов" стал более мощным. "Отрасль нефтепродуктообеспечения остается под прицелом врага. Это не всегда сообщают, но попадание и потери тысяч тонн горючего есть каждый месяц", - отметил Куюн.

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В свою очередь основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин в комментарии под заметкой Куюна отметил, что на фоне постоянных ударов оккупантов по нефтебазам, инициатива правительства о создании запасов горючего на территории Украины выглядит неуместной.

"Именно по этому случаю наши правители выдумали обязать бизнес создать запасы ГСМ, причем именно на территории Украины. Наверное, чтобы мишеней было больше и целиться было легче. Другого объяснения вводить и продвигать эту глупость до окончания войны я не вижу", - написал он в Facebook.

Атака БПЛА по Украине: что известно

В ночь на пятницу, 21 апреля, российские оккупанты применили против Украины до 12 ударных дронов "Shahed-136/131".

В Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины сообщали, что противовоздушная оборона уничтожила восемь беспилотников, которые россияне выпустили из Брянской области.

Напомним, в феврале Кабинет министров Украины одобрил законопроект о минимальные запасы нефти и нефтепродуктов. Сообщалось, что будет создана диверсифицированная система хранения горючего для противодействия кризисной ситуации.

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