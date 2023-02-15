Речь идет о минимальном накоплении ресурсов для обеспечения поддержки энергобезопасности Украины и деятельности бизнеса.

Правительство Украины намерено создать минимальный запас топлива и нефти для обеспечения жизнедеятельности страны и поддержки ее энергетической безопасности.

Соответствующий законопроект одобрил Кабмин Украины в рамках заседания от 14 февраля, сообщает Министерство энергетики Украины в Facebook.

Там отметили, что главной целью законопроекта является создание механизмов, которые позволили бы Украине беспрерывно поставлять на свою территорию нефть и нефтепродукты даже в кризисных ситуациях. Также страна планирует создать свой запас нефтепродуктов.

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В ведомстве уточнили, что реализация соответствущего закона является частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram, речь идет о создании диверсифицированной системы хранения нефтепродуктов с запасами в два месяца.

"В случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы, которые по своим объемам будут составлять не менее 61 дня внутреннего потребления", - отметил он.

Дефицит нефтепродуктов в Украине

Напомним, что на фоне сокращения доли российских нефтепродуктов на украинским рынке, страна значительно увеличила свои расходы на импорт нефтепродуктов с территории ЕС и других стран-партнеров.

Проблемы с наличием бензина на АЗС отмечались в стране еще в апреле 2022 года. Из-за этого уже 29 апреля правительство повысил предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Как оценил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко дефицит нефтепродуктов в Украине будет наблюдаться на протяжении всего периода войны с РФ.

Недавно эксперт "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн рассказал о ситуации, сложившейся с топливом в Украине. По его словам, цена на нефть достигла 140 долларов за баррель, это на 40% выше, чем до войны.

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