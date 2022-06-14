Деньги из федерального бюджета должны предотвратить банкротство компании и помочь закупить газ у альтернативных поставщиков.

Правительство Германии выдаст кредит в 10 млрд евро для спасения бывшего дочернего предприятия "Газпрома" Gazprom Germania.

Как сообщает Deutsche Welle, деньги выделят через государственный банк KfW.

По данным агентства dpa, речь идет о 9-10 млрд евро, ранее такую же сумму называло агентство Bloomberg.

Заем призван защитить компанию от неплатежеспособности. Деньги пойдут на обеспечение ликвидности компании и закупки газа вместо российских поставок.

Кроме того, компанию переименуют в Securing Energy for Europe GmbH.

"Это должно дать рынку четкий сигнал о том, что целью принятых мер является обеспечение энергоснабжения Германии и Европы", - говорится в сообщении пресс-службы.

После нападения России на Украину российский государственный концерн-монополист "Газпром" сообщил, что больше не владеет немецким Gazprom Germania. Он передал актив малоизвестной компании, чтобы вывести ее из-под санкций.

Власти ФРГ в свою очередь в начале апреля назначили Федеральное агентство по сетям (BNetzA) доверительным управляющим компании, чтобы обезопасить снабжение страны газом.

Gazprom Germania управляет несколькими газовыми хранилищами ФРГ, в том числе крупнейшим в стране, расположенном в Нижней Саксонии. По закону, до 1 ноября газовые хранилища должны быть заполнены на 90 процентов и, чтобы успеть выполнить норму до установленной даты, закачку газа следует начинать немедленно.

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