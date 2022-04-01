Gazprom Germania занимается торговлей и логистикой газа.

Российская группа "Газпром" лишилась немецкой "дочки". Gazprom Germania занимается торговлей, хранением и логистикой газа в Германии.

Об этом сообщила пресс-службу "Газпром"

"Дочерние общества ПАО "Газпром" 31 марта 2022 года прекратили участие в ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", которое является единственным участником GAZPROM Germania GmbH", - говорится в сообщении.

При этом указано, что группа "Газпром" прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, в том числе - Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Стоит отметить, что в Германии рассматривали возможность национализации дочерних предприятий "Газпрома" и "Роснефти".

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в независимую Украину. Оккупанты бомбили как военные объекты, так и мирные города, уничтожая инфраструктуру и убивая украинцев.

В связи с этим в отношении РФ начали ужесточать санкции, в том числе в отношении компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть", что привело к уходу из российского рынка даже нефтяных гигантов.

21 марта стало известно, что британское правительство собирается временно национализировать местное подразделение "Газпрома" - Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Компания обслуживает примерно 30 тысяч бизнес-клиентов.

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