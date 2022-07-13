Глава МИД подчеркивает, что соответствующее решение Канады приумножит проблемы и будет способствовать разрушению санкционного режима против РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает ошибочным решение Канады передать Германии турбину для "Северного потока", но "зрады" в этом не видит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга, который транслировался в социальной сети Facebook.

"Зрады" безусловно не вижу, но мы честно сказали нашим канадским и немецким партнерам, что то, что они сделали, - это ошибка, которая ставит в победную позицию Россию. Это решение не решит проблем. Это решение лишь приумножит проблемы", - заявил Кулеба.

В то же время, глава МИД отметил, что Канада и Германия являются суверенными странами и имеют право принимать те решения, которые считают нужным.

"Но мы с этим решением не согласны, и в принципе, мы против подхода, когда санкционный режим должен подстраиваться под прихоти или причуды Российской Федерации", - подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что россияне сегодня "создали проблему с поставками газа в Германии, требуют изменить под них санкционное законодательство Канады", а "завтра они создадут другую проблему, снова будут требовать что-то изменить".

По мнению Кулебы, таким образом "санкционный режим просто будет разрушен". "Именно в этом главная опасность этого решения", - сказал дипломат.

При этом, глава МИД напомнил, что в Канаде подан иск Всемирным конгрессом украинцев и украинским юристом канадского происхождения Даниэлом Билаком против этого решения.

"Посмотрим, чем завершится его рассмотрение, но даже в самой Канаде много кто не согласен с этим решением, которое было принято. Поэтому это не только позиция Украины. Это позиция всех людей, которые понимают, что подобные прецеденты ведут к разрушению санкционного режима, созданного собственно теми же странами", - сказал Кулеба.

Война в Украине и ситуация с турбиной:

20 июня 2022 года Песков заявил, что Россия готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

9 июля 2022 года появилась информация о том, что Канада договорилась с Германией о возвращении турбины Siemens для "Северного потока".

9 июля министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада сделает исключение из введенных против РФ санкций и вернет Германии турбину, которая необходима для обслуживания газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходит техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащей компании Siemens.

Известно, что турбину сначала отправят в Германию, а затем доставят "Газпрому". В Германии говорят, что возвращение турбины лишит Россию повода поддерживать поставки значительно ниже нормального уровня. 8 июля Москва заявила, что увеличит поставки газа в Европу, если турбину вернут.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики сделали совместное заявление в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в ФРГ отремонтированной турбины "Северного потока-1". Как отмечается в заявлении, "этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь лишь одно следствие - укрепит чувство безнаказанности Москвы".

В Госдепартаменте США поддержали решение Канады по возвращению турбины для "Северного потока". Там считают, что благодаря этому Германия и другие европейские страны смогут пополнить свои запасы газа, что повысит их энергетическую безопасность и устойчивость, и позволит противостоять использованию Россией энергетики в качестве оружия.

10 июля 2022 года Канада приняла судьбоносное решение относительно "Северного потока".