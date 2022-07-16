Именно эта турбина обеспечивает прокачку газа по морской части "Северного потока".

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину компания "Газпром" направила официальный запрос в офис немецкой Siemens с просьбой предоставить документы для вывоза из Канады турбины для компрессорной станции "Портовая".

Об этом говорится в сообщении "Газпрома" в Telegram.

Именно эта турбина обеспечивает прокачку газа по морской части "Северного потока".

""Газпром" рассчитывает на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода "Северный поток" и обеспечение природным газом европейских потребителей", - говорится в сообщении компании страны-оккупанта.

Война в Украине и ситуация с турбиной:

20 июня 2022 года Песков заявил, что Россия готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

9 июля 2022 года появилась информация о том, что Канада договорилась с Германией о возвращении турбины Siemens для "Северного потока".

9 июля министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада сделает исключение из введенных против РФ санкций и вернет Германии турбину, которая необходима для обслуживания газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходит техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащей компании Siemens.

Известно, что турбину сначала отправят в Германию, а затем доставят "Газпрому". В Германии говорят, что возвращение турбины лишит Россию повода поддерживать поставки значительно ниже нормального уровня. 8 июля Москва заявила, что увеличит поставки газа в Европу, если турбину вернут.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики сделали совместное заявление в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в ФРГ отремонтированной турбины "Северного потока-1". Как отмечается в заявлении, "этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь лишь одно следствие - укрепит чувство безнаказанности Москвы".

В Госдепартаменте США поддержали решение Канады по возвращению турбины для "Северного потока". Там считают, что благодаря этому Германия и другие европейские страны смогут пополнить свои запасы газа, что повысит их энергетическую безопасность и устойчивость, и позволит противостоять использованию Россией энергетики в качестве оружия.

10 июля 2022 года Канада приняла судьбоносное решение относительно "Северного потока".

13 июля 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает ошибочным решение Канады передать Германии турбину для "Северного потока", но "зрады" в этом не видит.

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