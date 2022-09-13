Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики.

Министр энергетики Герман Галущенко призвал международное научное сообщество способствовать демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС, которую в марте захватили россияне.

Об этом он сказал во время онлайн-встречи с учеными Гарвардского и Принстонского университетов, Массачусетского технологического института и ведущими специалистами вашингтонских неправительственных организаций.

По его словам, ядерная безопасность на повестке дня всего мирового сообщества. Политики, журналисты, общественные активисты и ученые пристально следят за ситуацией вокруг крупнейшей атомной электростанции в Европе – украинской ЗАЭС, которую оккупировали и обстреливают российские военные.

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"Демилитаризация, деоккупация и возвращение ЗАЭС под контроль легитимного оператора – это единственный путь обеспечить ядерную безопасность. Нужно использовать все возможные международные механизмы и авторитет научного сообщества для достижения этой цели", - сказал он.

Галущенко подчеркнул, что только совместными усилиями мы сможем не допустить новой ядерной катастрофы и остановить государство-террориста.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения станции к сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС, зафиксирован риск утечки водорода.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. В миссию МАГАТЭ вошли 14 международных экспертов. Миссию возглавил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

3 сентября МАГАТЭ заявила о том, что Запорожскую АЭС отключили от сети.

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