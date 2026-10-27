Сын Трампа летал на охоту с олигархом Путина, – FT

Дональд Трамп-младший провел несколько дней на охоте в Монголии вместе с Умаром Кремлевым, который имеет связи с окружением Владимира Путина.

Дональд Трамп-младший провел два дня на охоте в Монголии вместе с Умаром Кремлевым – российским бизнесменом, имеющим судимость и тесные связи со службой личной охраны правителя РФ Владимира Путина. Встреча состоялась в августе и привлекла внимание из-за связей сына президента США с человеком из окружения Кремля.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на показания местных гидов и чиновников, данные о перемещениях самолетов, посты в социальных сетях и публичные документы.

В конце августа Трамп-младший прибыл в столицу Монголии Улан-Батор, а затем преодолел сотни километров до охотничьего лагеря в провинции Увс. Там он находился в компании проводников-охотников, водителей и поваров.

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27 августа Умар Кремлев, президент Международной боксерской ассоциации (IBA), покинул пресс-конференцию организации в Казахстане и ночным рейсом на чартерном самолете вылетел в Улан-Батор. Оттуда он отправился в лагерь Трампа-младшего. Его сопровождал российский бизнесмен Артур Мартиросов, партнер венчурного фонда "Восход", который находится под санкциями США.

Местный участник поездки рассказал Financial Times, что Трамп-младший и Кремлев избегали совместных фотографий. В то же время Кремлев опубликовал в Telegram видео подготовки своей группы к охоте на рассвете. Самого Трампа-младшего на кадрах не было, однако присутствовали двое организаторов охоты, работавших на него.

Представитель Трампа-младшего заявил, что мужчин связывают личные, а не деловые отношения.

"Дональд четко дал понять, что его с Умаром связывают личные дружеские, а не деловые отношения", – сообщил он, добавив, что их познакомил общий знакомый из охотничьих кругов.

"Их дружба в значительной степени основана на общей любви к охоте, рыбалке и отдыху на природе. Никого не должно удивлять, что ранее в этом году они вместе ездили на охоту", – добавил представитель.

По словам одного из гидов, во время поездки Трамп-младший убил алтайского аргали – редкого дикого барана, который находится под угрозой исчезновения и ценится за большие рога. Начиная с 2019 года, сын президента США добыл в Монголии как минимум еще двух таких животных.

После двух дней в лагере Кремлев вернулся в Улан-Батор, а оттуда отправился в Якутск на соревнования под эгидой IBA. Трамп-младший остался в Монголии еще на неделю и путешествовал из провинции Увс в Баян-Улгию, где охотился на алтайского козла.

Риски связей с людьми из окружения Кремля

Голден Триплетт, который во время первого президентского срока Дональда Трампа занимал должность директора по контрразведке в Совете национальной безопасности США, заявил, что такие контакты могут создавать возможности для манипуляций со стороны российских спецслужб.

"На самом деле не имеет значения, насколько искренни и честны намерения людей. Как только российские спецслужбы узнают, что кто-то поддерживает отношения с лицом, представляющим для них значительный интерес, они непременно попытаются использовать это в качестве инструмента влияния", – сказал он.

Встреча в Монголии состоялась после того, как в мае Кремлев посетил свадебные торжества Трампа-младшего на частном карибском острове и оплатил часть расходов. Об участии российского бизнесмена в свадьбе ранее сообщило издание ProPublica. Впоследствии президент США заявил, что его сын вернул Кремлеву деньги.

Кремлев имеет судимость и связи с российскими властными кругами

По данным Financial Times, путь Умара Кремлева к богатству был связан с его близостью к властным кругам. Согласно материалам уголовных дел, полученных изданием, в молодости он, тогда еще под именем Умар Лутфуллоев, был осужден за вымогательство и нанесение телесных повреждений.

В 2010 году он сменил таджикскую фамилию на Кремлев. Впоследствии стал боксерским промоутером, а в 2017 году возглавил Федерацию бокса России. В 2020 году его избрали президентом IBA. Организация получила значительное финансирование от подконтрольного государству "Газпрома".

Эта должность дала Кремлеву возможность много путешествовать по миру. В мае этого года он вошел в состав делегации Владимира Путина во время визита в Китай.

Первая известная встреча Кремлева и Трампа-младшего состоялась в прошлом году в Стамбуле на мероприятии, организованном IBA. Тогда сын президента США назвал российского бизнесмена "не только лидером, но и другом".

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