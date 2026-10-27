Российские бомбардировщики Ту-95МС 'засветились' над двумя морями: что известно

Во время полета бомбардировщики дозаправлялись в воздухе, а на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители.

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, который длился более 13 часов. Во время полета самолеты дозаправлялись в воздухе и находились под сопровождением истребителей Су-35С. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным российского военного ведомства, плановый полет состоялся в понедельник, 26 октября. В нем принимали участие два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, входящие в состав Дальней авиации Воздушно-космических сил России.

"Продолжительность полета составила более 13 часов. Самолеты сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил", – говорится в сообщении министерства.

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Российские военные также заявили, что на отдельных участках маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.

В российском военном ведомстве сообщили, что экипажи дальней авиации якобы регулярно совершают полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

По утверждению представителей Минобороны России, все полеты Воздушно-космических сил страны осуществляются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Боевая авиация РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, российская боевая авиация сохраняет значительный потенциал для выполнения боевых задач, однако не все самолеты из общей численности готовы к боевому вылету – часть находится на ремонте, проходит модернизацию или имеет ограниченный технический ресурс.

По оценке ГУР МО Украины, на конец 2025 года у РФ насчитывалось около 125 самолетов Cy-34 и Cy-34M, 140–145 единиц Cy-30M2, Су-30СМ и Су-30CM2, 135–140 самолетов Су-35С и около 20 единиц Су-57.

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