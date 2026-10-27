Почти как из салона, но в разы дешевле: ТОП-10 свежепригнанных авто возрастом до пяти лет

Наибольшую долю в этом сегменте составили бензиновые авто.

В январе–сентябре 2026 года украинцы купили 46,5 тыс. импортированных из-за рубежа подержанных легковыхавтомобилей возрастом до пяти лет. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Всего на протяжении января–сентября украинцы ввезли 176,3 тыс. подержанных легковушек. Таким образом, 26% автомобилей из этого количества были возрастом до 5 лет.

Самыми популярными среди импортированных подержанных легковых авто возрастом до пяти лет стали бензиновые автомобили, которые охватили 46% рынка. Далее идут электромобили с долей 29%, гибридные авто (19%), дизельные (5%) и автомобили с ГБО (1%).

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Особой популярностью у украинцев традиционно пользуются кроссоверы, занявшие первые три места. Среди моделей в этом сегменте уверенно доминирует Tesla Model Y, а в целом в десятке лидеров представлены сразу две модели Tesla.

ТОП-10 автомобилей возрастом до пяти лет:

1. Tesla Model Y – 2813 шт.;

2. Nissan Rogue – 2218 шт.;

3. Volkswagen Tiguan – 1957 шт.;

4. Tesla Model 3 – 1942 шт.;

5. Mazda CX-5 – 1848 шт.;

6. Ford Escape – 1367 шт.;

7. Audi Q5 – 1207 шт.;

8. Kia Niro – 998 шт.;

9. Hyundai Ioniq 5 – 842 шт.; 1

0. Jeep Compass – 794 шт.

Украинский авторынок – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что в январе–сентябре 2026 года украинцы приобрели 9184 легковых автомобиля из Китая. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего количества 7251 автомобиль был новым, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 1933 единицы пришлись на подержанные автомобили, продажи которых сократились на 26%.

Сообщалось также, что бензиновые автомобили остаются самыми популярными на украинском авторынке. В сентябре автопарк страны пополнился на 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Среди новых моделей наибольшим спросом пользовался Hyundai Tucson.

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