О чем Путин говорил с лидерами Финляндии и Норвегии: подробности от Кремля

Диктатор настаивал на том, что "справедливый долгосрочный мир в Украине возможен только с учётом интересов РФ".

Переговоры между лидерами Финляндии и Норвегии и российским диктатором Владимиром Путиным состоялись по просьбе европейских стран. Об этом со ссылкой на Кремль пишут российские СМИ.

Отмечается, что Путин с президентом Финляндии Александром Стуббом 27 октября разговаривал по телефону впервые, а с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере он не разговаривал с марта 2022 года.

Согласно сообщениям, они обсудили вопросы урегулирования войны в Украине. Медиа страны-агрессора пишут, что Путин в разговоре с лидерами Норвегии и Финляндии "указал на конфронтационную политику стран НАТО и ЕС, которая затягивает конфликт в Украине".

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Кроме того, по информации Кремля, российский диктатор "дал оценку текущей ситуации" в зоне боевых действий и напомнил о "первопричинах конфликта".

"Президент России отметил, что справедливый долгосрочный мир в Украине возможен только с учётом интересов РФ", – говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что "Путин и лидеры Финляндии и Норвегии договорились и в дальнейшем поддерживать прямые контакты по телефону".

Беседа Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

Как сообщал УНИАН, 27 октября европейские лидеры провели прямые переговоры с Путиным. Цель беседы заключалась в том, чтобы передать непосредственно Путину сообщение от Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби. При этом Стубб и Стере участвовали в телефонном разговоре как лидеры своих стран и не выступали в качестве представителей Европы. Они подчеркнули, что обе страны продолжат оказывать долгосрочную поддержку Украине. Стубб и Стере отметили, что война должна закончиться, а переговоры – продолжаться.

Телефонный разговор состоялся из Хельсинки. Украина была проинформирована о его подготовке. По словам советника президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина, после этого начался разговор Владимира Зеленского с лидерами Финляндии и Норвегии.

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