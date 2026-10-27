После массированной атаки в Киеве запускают дополнительные рейсы: как будут ходить поезда и автобусы

В столице запускают дополнительные рейсы Kyiv City Express, которые будут курсировать в часы пик.

После массированной атаки на Киев в столице запускают дополнительные поезда и автобусы, чтобы компенсировать транспортные ограничения и помочь пассажирам. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

"Чтобы разгрузить красную линию, запустили временный автобусный маршрут, увеличили количество автобусов на маршрутах, которые теперь курсируют через Дарницкий мост", – написал он на своей странице.

Кроме того, по словам Корецкого, в столице запускают дополнительные рейсы Kyiv City Express, которые будут курсировать в часы пик. Дополнительные поезда назначаются с сегодняшнего вечера. Премьер призвал местные власти при необходимости добавлять дублирующий наземный транспорт к работающим станциям метро и к городской электричке.

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Расписание вечерних дополнительных рейсов Kyiv City Express (с 27 по 30 октября):

Д07 Выдубичи (15:57) – Дарница (16:08) – Почайна (16:44)

Д08 Почайна (15:59) – Дарница (16:25) – Выдубичи (16:52)

Д09 Почайна (16:59) – Дарница (17:26) – Выдубичи (17:45)

Д10 Выдубичи (17:00) – Дарница (17:11) – Почайна (17:44)

Д11 Выдубичи (17:53) – Дарница (18:04) – Почайна (18:44)

Д12 Почайна (17:59) – Дарница (18:24) – Выдубичи (18:44)

Д13 Выдубичи (18:55) – Дарница (19:07) – Почайна (19:43)

Д14 Почайна (18:59) – Дарница (19:24) – Выдубичи (19:46)

Д15 Выдубичи (19:58) – Дарница (20:10) – Почайна (20:45)

Д16 Почайна (19:59) – Дарница (20:24) – Выдубичи (20:42)

Расписание утренних дополнительных рейсов Kyiv City Express (с 28 по 30 октября):

Д01 Выдубичи (05:52) – Дарница (06:06) – Почайна (06:44)

Д02 Почайна (05:59) – Дарница (06:24) – Выдубичи (06:44)

Д03 Выдубичи (06:52) – Дарница (07:06) – Почайна (07:44)

Д04 Почайна (06:59) – Дарница (07:24) – Выдубичи (07:44)

Д05 Выдубичи (07:52) – Дарница (08:04) – Почайна (08:44)

Д06 Почайна (07:59) – Дарница (08:24) – Выдубичи (08:44)

Напомним, в ночь на 27 октября Россия массированно атаковала Украину ракетами и ударными дронами. Основной удар пришелся на Киев, под атакой также оказались 10 областей. В результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере 16 получили ранения.

В результате атаки повреждения получили Южный мост и метрополитен Киева.

По данным Воздушных сил, Россия применила до 16 баллистических ракет. Южный мост был перекрыт, тогда как остальные мосты столицы продолжают работать. В КГГА отмечают, что сроки открытия Южного моста на данный момент неизвестны. Движение по мосту смогут возобновить частично или полностью только после того, как эксперты подтвердят безопасность конструкции.

"Обследование может затянуться, поскольку мост уже неоднократно получал повреждения. Параллельно специалисты метрополитена проверяют состояние поврежденных конструкций зеленой линии метро", – отметила спикер КГВА Екатерина Поп.

По состоянию на 11:30 зеленая ветка метро работала на участке от "Сырца" до "Выдубичей". На отрезке от "Выдубичей" до "Красного хутора" движение поездов приостановлено, станции используются как укрытия.

Движение транспорта в Киеве – другие новости

Ранее временно исполняющий обязанности начальника КГВА Андрей Ткачев сообщил, что на Южном мосту зафиксировали несколько попаданий в разных местах. Сейчас специалисты проводят первоочередные работы по ликвидации аварийных участков и обследуют повреждения.

Также УНИАН сообщал, что после ночной баллистической атаки для водителей предусмотрены альтернативные маршруты объезда Южного моста. Водителям легковых автомобилей рекомендуют ехать по проспекту Николая Бажана к Днепровской набережной, откуда можно добраться до Дарницкого моста или моста Патона. В то же время водителям грузовиков, следующим по Бориспольской трассе, рекомендуют свернуть на улицу Старобориспольскую, далее двигаться по улицам Бориспольской и Привокзальной в направлении Дарницкого моста.

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