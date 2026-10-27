В Steam начался хэллоуинский фестиваль: какие игры отдают со скидкой в 90%

Событие продлится до 2 ноября.

Valve запустила хэллоуинскую распродажу "Страхи в Steam 5", которая продлится до 2 ноября. В рамках акции пользователи могут приобрести по сниженной цене хорроры и мрачные игры, а также попробовать демоверсии игр с соответствующей атмосферой.

К примеру, сэкономить можно на играх серии Silent Hill, The Evil Within, Resident Evil и многих других. А легендарный хоррор Outlast достиг исторического минимума.

Интересное по акции:

Outlast – 32 грн (−90%)

Outlast 2 – 41 грн (−90%)

Dying Light – 65 грн (−90%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series – 92 грн (−90%)

Metro 2033 Redux – 53 грн (−90%)

Dead Island 2 – 133 грн (−90%)

Resident Evil Requiem – 1399 грн (−30%)

Resident Evil 4 – 300 грн (−75%)

Resident Evil 2 – 240 грн (−80%)

Cronos: The New Dawn – 799 грн (−50%)

Silent Hill 2 – 590 грн (−60%)

The Evil Within 2 – 139 грн (−80%)

Alien: Isolation – 107 грн (−75%)

Alone in the Dark – 185 грн (−75%)

The Sinking City Remastered – 165 грн (−85%)

Sons Of The Forest – 168 грн (−72%)

Видео дня

Помимо Steam, сэкономить на покупке игр можно также в GOG и Epic Games Store. В последнем в качестве подарка на Хэллоуин бесплатно дарят сразу две игры.

Ранее Steam раскрыл характеристики самого популярного игрового ПК осенью 2026 году. Геймеры переходят на 32 ГБ ОЗУ и процессоры AMD, а RTX 5070 стала самой популярной видеокартой.

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