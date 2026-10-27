Россия в очередной раз атаковала энергетику Украины: жители семи областей без света

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в отдельных регионах будут введены почасовые отключения электроэнергии продолжительностью до 2,5 смен.

В результате российских обстрелов объектов генерации и электросетей без света остались потребители в семи областях Украины. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

"В течение суток враг обстрелял объекты генерации, а также сети передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях. В результате на утро остались без электричества абоненты в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях", – сообщил Некрасов.

Он подчеркнул, что энергетики продолжают восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение как можно большему количеству потребителей.

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Кроме того, в "Укрэнерго" отметили, что во избежание перегрузок оборудования, поврежденного предыдущими российскими обстрелами, во всех регионах Украины сегодня будут вынужденно применяться графики ограничения мощности для промышленности, а в некоторых областях – графики почасовых отключений (объемом до 2,5 очередей) для всех категорий потребителей. Это составляет ориентировочно 10 часов в сутки.

Актуальная информация о графиках отключений и изменениях в электроснабжении доступна на официальных страницах операторов систем распределения в ваших регионах.

Энергетики призвали украинцев экономно расходовать электроэнергию. Также следует ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

Как писал УНИАН, Россия не прекращает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщал, что на прошлой неделе враг 126 раз атаковал энергетический и нефтегазовый секторы Украины. Всего за этот период было зафиксировано 235 инцидентов, приведших к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что лишь треть критически важного оборудования энергетики в Украине защищена от российских обстрелов.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщал, что некоторые города на западе Украины могут оказаться менее подготовленными к зимним атакам на энергетическую инфраструктуру, чем некоторые восточные и южные регионы.

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