В Китае 'лопнул' ИИ-пузырь: компании потеряли $480 млрд за четыре месяца

Аналитики отмечают, что перегрев рынка ИИ в Китае оказался значительно сильнее, чем в США.

В Китае "пузырь" в сфере искусственного интеллекта уже лопнул, сообщает Reuters. Акции индекса STAR50, куда входят лидеры рынка нейросетей и полупроводников, просели за последние четыре месяца на 40%. Общая стоимость упала на $480 млрд.

Одной из главных причин стали чрезмерно высокие оценки компаний, связанных с искусственным интеллектом. По данным Goldman Sachs, такие предприятия обеспечивали около 42% совокупной рыночной капитализации китайских акций класса A и H, а также 57% торгового оборота. Значительная активность частных инвесторов способствовала росту котировок, но теперь усиливает давление на рынок.

Дополнительным сигналом для инвесторов стало снижение индекса CSI 300 на 20% по сравнению с июньским максимумом. В результате многие частные инвесторы, которые покупали акции ИИ-компаний из-за ажиотажа, потеряли деньги. Кроме того, компании, которые еще не успели провести IPO, теперь снижают свои оценки.

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Особенно сильно пострадали производители роботов и микросхем. Например, акции китайской компании Unitree, выпускающей человекоподобных роботов, потеряли около половины стоимости с начала торгов в августе 2026. Акции производителей чипов MetaX Integrated Circuits и Moore Threads Technology, которые в прошлом году при выходе на биржу продемонстрировали скачок котировок на 700 и 400% соответственно, с июля подешевели вдвое.

"Как и все остальные китайские производители, компании, выпускающие микросхемы и оборудование для ИИ, в конечном итоге столкнутся с ценовой войной. Исключений не будет. Все пузыри рано или поздно лопаются", – заявил управляющий фондом Ван Чжо из Shanghai Zhuozhu Investment Management.

Reuters отмечает, что происходящее стало серьезным ударом по планам Пекина развивать стабильный фондовый рынок и привлекать инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

Недавнее исследование показало, что 95% компаний, потратившихся на ИИ, не смогли извлечь экономическую пользу от инвестиций. Одна из проблем – сложность дообучения готовых ИИ-инструментов для задач бизнеса.

Многие компании, разочаровавшись в ИИ, начали возвращать ранее уволенных сотрудников, что говорит о том, что автоматизация пока не способна полностью заменить людей в ожидаемом объеме. Исследование охватило данные о 2,4 миллиона сотрудников в 142 компаниях по всему миру.

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