Рост цен был связан с необходимостью использовать природный газ на энергоблоках ТЭС вместо более дешевого угля.

Средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке "сутки вперед" для промышленности в феврале выросла до 1636 грн./МВт-ч по сравнению с 1438 грн./МВт-ч в январе, по данным ГП "Оператор рынка".

Об этом сообщает "24 канал".

Рост цен был связан с необходимостью использовать природный газ на энергоблоках ТЭС вместо более дешевого угля, запасы которого оказались вполовину меньше критического минимума.

Также электроэнергия дорожала из-за недовыработки атомной генерации, у которой 2 энергоблока находятся в среднем ремонте и 1 - в капитальном.

Фактором, способствующим стабилизации цены, стал импорт электроэнергии, не позволивший частным энергокомпаниям поднять котировки еще выше.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Андрей Жупанин предложил парламенту обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой расследовать возможные антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка генерации с целью создания дефицита электроэнергии и поднятия ее цены.

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Автор: УНИАН