Облэнерго не информировали население о продолжительности и времени отключения должным образом.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала еще двух операторов системы распределения (облэнерго) за ненадлежащее информирование об отключении электроэнергии.

Соответствующее решение принято на заседании сегодня. Внеплановые проверки НКРЭКУ обнаружили несоблюдение графиков отключений электроснабжения потребителям со стороны "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Одесские электросети".

Регулятор отмечает, что проверки осуществлялись по многочисленным обращениям потребителей. Указанные операторы не информировали население о продолжительности и времени отключения должным образом.

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НКРЭКУ назначил компаниям санкции в виде штрафа в размере 85 тыс. грн и обязал в дальнейшем соблюдать правила надлежащего информирования потребителей о перерывах в электроснабжении. Кроме того, на руководителей упомянутых облэнерго наложены административные взыскания в виде штрафа в размере 1700 грн.

Вместе с тем, компания "ДТЭК Одесские электросети" заявила что будет обжаловать в суде штраф, наложенный на компанию за несправедливые графики отключения.

"Компания категорически не согласна с решением регулятора о штрафе и обжалует его в суде", - говорится в заявлении.

В ДТЭК утверждают, что за 11 месяцев полномасштабного вторжения 65 энергообъектов компании подвергались повреждениям или разрушениям из-за обстрелов врага. Также речь идет о том, что энергетикам приходилось "пять раз поднимать энергетику региона с нуля, чтобы вернуть свет в дома".

"С начала боевых действий энергетики "Одесских электросетей" вернули свет почти для 83 тыс. домохозяйств", - говорится в заявлении. При этом в компании не уточняют, какие именно объекты получили повреждения, каков их характер и тому подобное. Также в заявлении речь не идет именно о графиках отключений.

Отключение света - что известно

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2022 года Министерство энергетики поручило Государственной инспекции энергетического надзора Украины на время военного положения осуществлять проверки облэнерго на предмет корректности применения графиков отключения электроэнергии.

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что комиссия введет персональную ответственность руководителей облэнерго за невыполнение нормативных документов по введению ограничений потребления.

17 января НКРЭКУ оштрафовала трех операторов системы распределения (облэнерго) за несоблюдение графиков отключения. Речь идет о "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго".

Отключения света в Украине были введены из-за повреждения энергетических объектов в результате массовых ракетных атак со стороны России. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление. По состоянию на 24 января, по данным "Укрэнерго" в Украине незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит остается существенным.

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