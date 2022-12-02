Среди регионов, в которых поступает больше всего жалоб на отключение – Киев, Киевская область, Полтава и Львов.

Руководители операторов системы распределения (облэнерго) будут нести ответственность за несправедливое отключение потребителей от электроснабжения.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, такое решение принято по результатам совещания у главы ведомства Германа Галущенко с участием заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы, председателя НКРЭКУ Константина Ущаповского, руководства Госэнергонадзора, НЭК "Укрэнерго" и операторов систем распределения.

Галущенко отметил, что на прошлой неделе количество жалоб от потребителей по поводу несоблюдения графиков и несправедливости в очередности отключений выросло вдвое.

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"Анализ, который Минэнерго провело совместно с НКРЭКУ и Госэнергонадзором, свидетельствует, что недовольство граждан обосновано. Среди регионов, по которым поступает больше всего жалоб – Киев, Киевская область, Полтава и Львов", - отметил Галущенко.

По его словам, при отключении электроэнергии оператор системы распределения (ОСР) должен руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях. Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма отметил, что соблюдение справедливости при поставках электроэнергии потребителям – это вопрос национальной безопасности, поэтому он контролируется на самом высоком уровне государства.

Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский отметил, что комиссия вводит персональную ответственность руководителей ОСР за невыполнение нормативных документов по введению ограничений потребления.

Кроме того регулятор получает значительную часть жалоб на ненадлежащую коммуникацию ОСР с потребителями, в частности недонесение информации об отключении, их объемах и актуальности составленных графиков.

Ущаповский отметил, что эта ситуация немедленно должна быть исправлена. Также комиссия обращает внимание операторов распределительных сетей на необходимость учета показателей счетчиков и применение коэффициента снижения при выставлении счетов потребителям "по усредненному потреблению" за ноябрь.

Отключение электроэнергии в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики поручило Государственной инспекции энергетического надзора Украины на время военного положения осуществлять проверки облэнерго на предмет корректности применения графиков отключения электроэнергии.

К проверкам будут привлечены представители Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Службы безопасности Украины, а также НЭК "Укрэнерго" - в части проверок Операторов системы распределения (ОСР).

Кроме графиков отключения, проверкам будет подлежать техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики.

Вследствие нескольких массированных ракетных атак россиян и повреждения более половины объектов критической инфраструктуры, во многих городах Украины продолжаются экстренные и плановые отключения электроэнергии. Но вместо дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации в Украине россияне получили еще больше неприязни от украинцев, которую хорошо ощутили на себе уже более 90 тысяч ликвидированных на нашей земле русских оккупантов.

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