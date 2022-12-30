Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что члены комиссии не поняли, что голосуют именно за это решение.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила постановление о повышении тарифов на воду с января 2023 года, которое было принято 27 декабря.

Во время заседания 30 декабря глава регулятора Константин Ущаповский пояснил, что члены комиссии не поняли, что голосуют именно за это решение.

Во время заседания глава регулятора Константин Ущаповский пояснил, что члены комиссии не поняли, что голосуют именно за это решение.

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"Во время оформления решения по указанному вопросу выяснилось, что в связи с большим количеством замечаний и предложений к проекту решений, длительного их обсуждения, начала воздушной тревоги, решения, которые были предложены для голосования, члены комиссии поняли по-разному и, соответственно, голосовали за разные проекты", — сказал он.

Председатель НКРЭКУ отметил, что предложенное решение существенно отличается от проекта, который был обнародован на сайте регулятора и проходил обсуждение. Поэтому при их оформлении возникли недоразумения относительно размеров и структуры этих тарифов.

Заметим, что на сайте регулятора пока нет соответствующей информации об отмене решения.

Решение о повышении тарифов на воду

27 декабря НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2023 год в два этапа.

В зависимости от региона тарифы с января следующего года должны были вырасти в среднем от 10% до 30%.

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