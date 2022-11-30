Кроме графиков отключения, проверкам будет подлежать техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики.

Министерство энергетики поручило Государственной инспекции энергетического надзора Украины на время военного положения осуществлять проверки облэнерго на предмет корректности применения графиков отключения электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, по поручению Министерства энергетики Государственной инспекцией энергетического надзора Украины был проведен мониторинг корректности применения графиков отключений, соблюдения операторами систем распределения их сроков и продолжительности.

"По результатам мониторинга для усиления контроля за составлением и выполнением графиков почасовых отключений Минэнерго издало приказ, согласно которому Госэнергонадзор в течение периода военного положения будет осуществлять внеплановые проверки на объектах энергетики", - говорится в сообщении.

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К проверкам будут привлечены представители Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Службы безопасности Украины, а также НЭК "Укрэнерго" - в части проверок Операторов системы распределения (ОСР).

Кроме графиков отключения, проверкам будет подлежать техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики.

"Графики отключения электроэнергии должны быть составлены и применяться в соответствии с требованиями действующего законодательства и максимально, насколько это сейчас возможно, учитывать интересы потребителей. Операторы систем распределения должны четко придерживаться этих графиков при отсутствии аварийных и экстренных ситуаций", - отметил министр Герман Галущенко.

Также, согласно приказу министерства, уполномоченные представители Госэнергонадзора будут дежурить на диспетчерских пунктах "Укрэнерго" и ОСР в утренние и вечерние пиковые часы с целью контроля за соблюдением графиков отключения электроэнергии.

Отключение света в Украине: что известно

С начала октября РФ осуществила семь атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Последняя атака была совершена 23 ноября. В этот день Россия выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них были сбиты. Ракеты поразили ряд энергообъектов, вызвав блэкаут. Только на конец прошлой недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается.

Дефицит электроэнергии в Украине сейчас составляет 27%, что на 3% меньше, чем вчера. Превышение лимитов потребления приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме.