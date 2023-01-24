Благодаря восстановлению линии 330 кВ увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны.

В Украине незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит остается существенным, сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Потребление электроэнергии на уровне понедельника. Производство электроэнергии незначительно увеличилось. Дефицит мощности остается существенным", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что дефицит связан с тем, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

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До всех облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения.

"Благодаря тому, что "Укрэнерго" восстановила линию 330 кВ, увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны", - отметили в компании.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше

Ситуация с энергосистемой в Украине: подробности

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектам. Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Вчера в Украинеросло потребление электроэнергии на фоне начала рабочей недели и похолодания, в пяти областях были применены аварийные отключения света.

Дефицит в энергосистеме Киева остается значительным. В столице продолжают действовать графики отключения света.