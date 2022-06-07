В нашем государстве потребление электроэнергии сократилось примерно на 30%, отметил глава Кабмина.

Добыча угля на государственных шахтах Украины упала примерно на треть из-за оккупации части объектов, но разрабатываются альтернативные варианты.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания.

"Но есть альтернативные варианты, и поэтому на начало отопительного сезона объемы угля на складах рассчитываем довести до как минимум 2 млн тонн. Это позволит обеспечить стабильность поставок и для населения, и для бизнеса. Максимальный показатель, который мы намерены накопить - около 3 млн тонн угля на начало отопительного сезона. Такая задача у нас поставлена перед Министерством энергетики", - сказал он.

При этом Шмыгаль отметил, что потребление электроэнергии в Украине упало примерно на 30%. Это дает возможность и обеспечить страну, и экспортировать электроэнергию в европейские страны, благодаря чему украинские компании получают дополнительные доходы и экспортную выручку.

"Увеличение экспортных возможностей электроэнергии в страны ЕС - это один из ключевых приоритетов в сфере энергетики и нашей европейской интеграции. Потенциал там - сотни миллионов долларов прибыли ежегодно и уменьшение зависимости стран Европы от российского газа", - пояснил он.

Напомним, 4 июня НАЭК "Энергоатом" начал поставлять электроэнергию в Молдову и таким образом заменил часть российского энергоресурса. Таким образом компания заработает дополнительные 6,5 млн долларов.

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