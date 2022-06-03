Таким образом, компания заработает дополнительные 6,5 миллиона долларов и заменит российскую энергию в Молдове.

НАЭК "Энергоатом" с 4 июня начнет поставлять электроэнергию в Молдову и таким образом заменит часть российского энергоресурса.

Об этом сообщила пресс-служба в Телеграм-канале.

"ГП "НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии Украины - заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom. Согласно договоренностям, "Энергоатом" планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии по цене 77 долл. за 1 МВт-ч", - говорится в сообщении.

Благодаря экспорту "Энергоатом" получит дополнительный источник для финансирования спецобязательств (ПСО), по которому осуществляется поставка электроэнергии населению.

Пресс-служба отметила, что "Энергоатом" имеет большой потенциал для увеличения объемов производства электрической энергии, поэтому ее экспорт в Молдову, а впоследствии – и до соседних стран ЕС, является чрезвычайно перспективным направлением торговой деятельности компании.

Энергопотребление Молдовы в значительной мере зависит от генерации на Молдавской ГРЭС, принадлежащей РФ. Украинский экспорт позволит стране диверсифицировать поставки электрической энергии и усилить ее энергетическую безопасность.

Как сообщал УНИАН, с 24 по 26 февраля Украина прошла первый этап испытание своей энергосистемы в изолированном от энергосистем РФ и Беларуси режиме. После этого планировалось обратное присоединение, однако после нападения России было решено этого не делать.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что НЭК "Укрэнерго" вместе с европейскими коллегами завершила объединение отечественной и европейской энергосистем.

ENTSO-E-европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европейского континента.

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