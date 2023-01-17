В компании "ДТЭК Одесские электросети" сетуют, что почти не остается доступной электроэнергии.

В НЭК "Укрэнерго"значительно сократили лимиты на потребление электроэнергии для населения Одесской области.

Об этом сообщает компания "ДТЭК Одесские электросети". Отмечается, что последняя атака РФ на объекты критической инфраструктуры 14 января вызвала рост дефицита электроэнергии в Украине.

"Из-за этого НЭК "Укрэнерго" уменьшила количество электроэнергии, которая может быть использована Одесской областью - лимит электропотребления. По состоянию на 17 января в "Укрэнерго" предоставили ограничение потребления электроэнергии на дневное время - почти 660 МВт. Указанный объем - половина от нормального энергопотребления области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что при этом сети с критической инфраструктурой, к которой не применяются отключения, – это и есть почти половина всей доступной электроэнергии.

"Для населения и промышленности остается лишь 53%. Ночью лимиты еще меньше – около 30% от потребности электроэнергии при нормальных условиях. При этом львиную долю потребляет критическая инфраструктура", - пояснили в компании.

При таких условиях обеспечить выполнение графиков невозможно, поскольку не хватает доступной мощности, чтобы обеспечить потребителей светом в гарантированные графиком часы. Поэтому в области продолжают действовать экстренные отключения.

К графикам обещают вернутся только тогда, когда снизится дефицит электроэнергии в Украине и НЭК "Укрэнерго" сможет предоставить большие лимиты потребления на Одесскую область.

Снижение лимитов электроэнергии

Из-за массированной ракетной атаки 14 января в Украине снизили лимиты потребления электроэнергии.

15 января "Укрэнерго" предупредило, что снизило лимиты потребления электроэнергии по всей Украине, поэтому гражданам придется сидеть без света дольше.

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