"Укрэнерго" снизила лимиты потребления электроэнергии для Днепропетровской области, отметили в ДТЭК.

В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайно высокий дефицит электроэнергии из-за ракетных атак российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры.

Сегодня, 17 января, государственная национальная энергетическая компания "Укрэнерго" снизила лимиты потребления для области, об этом сообщает ДТЭК в Telegram. "В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайно высокий дефицит электроэнергии из-за террористических атак России на энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Поэтому ДТЭК Днепровские электросети вынуждена соблюдать сниженные лимиты во избежание масштабных аварий в энергосистеме.

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"Мы сможем вернуться к отключениям согласно стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме улучшится и снизится дефицит электроэнергии", - добавили в энергокомпании.

Ситуация в энергосистеме Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, по данным "Укрэнерго", сейчас в энергосистеме Украины сохраняется дефицит, в шести областях введены аварийные отключения. Это последствия массированных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины.

Напомним, 14 января россияне атаковали украинские энергетические объекты, есть "прилеты" в Киевской, Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской областях.

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