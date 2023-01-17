В шести областях введены аварийные отключения.

В энергосистеме Украины сохраняется дефицит, шесть областей с аварийными отключениями. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго"в Telegram.

"По состоянию на 10:30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления. Это последствия массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ко всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления на целые сутки. Каждый оператор в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита. Сейчас из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины.

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"Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенение проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается", - добавили в энергокомпании.

Снижение лимитов электроэнергии: что известно

Из-за массированной ракетной атаки 14 января в Украине снизили лимиты потребления электроэнергии, поэтому время отключений может увеличиться.

В "Укрэнерго" рекомендуют для уточнения ситуации по конкретной области или городу заходить на сайты местного оператора распределительных сетей (облэнерго).

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