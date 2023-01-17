Последняя массированная ракетная атака России имела существенные негативные последствия для украинской энергетики.

Из-за последней массированной ракетной атак россиян на украинскую энергосистему 14 января повреждения получили 9 блоков ТЭС, три магистральные подстанции и одна воздушная линия.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. По его словам, российские ракетные удары повредили 1 блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков ТЭС на западе Украины.

"Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме. Что заставляет ежедневно, начиная с 15 января, применять аварийные отключения", - сказал Шмыгаль.

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Глава правительства отметил, что несмотря на террористические атаки России, украинская энергосистема осталась целостной и управляемой.

"В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Ежедневно работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для ликвидации повреждений", - сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр также добавил, что за средства Фонда поддержки энергетики Украины планируется закупить энергооборудование на сумму более 100 млн евро.

"Из последних поступлений - это 45 электростанций резервного питания от Азербайджана и мощные генераторы для Черниговской области, предоставленные Японией", - сказал Шмыгаль.

Ракетный удар 14 января - что известно

Как сообщал УНИАН, 14 января российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине, нанеся по территории Украины 57 ракетных и 3 авиационных удара. Для ракетных ударов по Киеву и другим населенным пунктам враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также российские оккупанты осуществили 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, которые являются высокоточным оружием.

26 ракет уничтожили украинские защитники, однако некоторые попали в том числе в объекты энергетики.

В результате удара враг повредил оборудование ТЭС, из-за чего они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления пропорционально для всех областей. По словам президента Владимира Зеленского, из-за попадания в объекты энергетической инфраструктуры самая сложная ситуация наблюдалась на Харьковщине и Киевщине.

По состоянию на утро 17 января, по данным "Укрэнерго", в энергосистеме Украины сохраняется дефицит. Шесть областей с аварийными отключениями.

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