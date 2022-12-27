После аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций.

Дефицит электроэнергии в стране в несколько сократился, однако имеющиеся мощности все еще не могут удовлетворить потребности всех потребителей.

Сократить дефицит мощности удалось благодаря увеличению объемов производства электростанций. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"После аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, которая пострадала во время одной из последних российских ракетных атак", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в компании, имеющейся мощности в энергосистеме все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в Украине, так как одновременно увеличился уровень потребления электроэнергии.

"Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, которые были повреждены во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности", - пояснили в "Укрэнерго".

В связи с этим всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.

Российская атака на украинскую энергетику

Как сообщал УНИАН, с начала октября по объектам энергетической инфраструктуры Украины россияне совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн запусков иранских дронов-камикадзе. В частности, 19 декабря Россия нанесла удары по Киеву беспилотниками Shahed. Враг выпустил по столице 23 дрона, из которых 18 удалось уничтожить.

11 декабря, после восьмой атаки, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате ракетных атак оккупантов повреждены все объекты ТЭС и ГЭС. А 13 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украине на поверхностное восстановление энергообъектов необходимо не менее 1,5 млрд евро. По его словам, большинство украинских электростанций повреждено или разрушено в результате российских обстрелов.

26 декабря гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что отключение света в Киеве пока нет возможности снова делать по стабилизационным графикам. По его словам, сейчас применены временные обходные схемы, которые позволили на выходные существенно уменьшить этот дефицит.

Между тем министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что во время новогодних праздников Россия может попытаться нанести нового удара по энергосистеме Украины. При отсутствии новых повреждений на объектах критической инфраструктуры украинцы проведут несколько дней с бесперебойной поставкой электроэнергии.

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