Глава правительства подчеркнул, что на протяжении всей зимы будут продолжаться существенные ограничения потребления электроэнергии.

После восьми волн российских ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, также повреждено 40% объектов высоковольтной сети.

Таким образом, в украинской энергосистеме сохраняется существенный дефицит мощности, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии", - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что Кабмин поручил Минэнерго определить и подать на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения.

Премьер-министр также рассказал о поддержке регионов, отметив, что в целом на их восстановление правительство выделило уже более 5 млрд гривен. В частности, 100 миллионов гривень было направлено на восстановление системы теплоснабжения в Кременчуге; еще 50 млн грн пойдут Сумщине на восстановление разрушенной инфраструктуры.

"Также продолжаем подготовку регионов к зиме. Более 480 куб. м дров будет передано от "Укрзализныци" в Харьковскую ОВА для последующей раздачи жителям региона. 600 мобильных металлических печей передаем в Донецкую область. Там, где нет сейчас централизованного отопления, они станут основным средством обогрева", - отметил Шмыгаль.

Ракетные удары по украинской энергосистеме

Россия с начала октября осуществила по критической инфраструктуре Украины уже восемь волн массированных ракетных ударов. В "Укрэнерго" заявили, что за два месяца Россия выпустила по объектам энергетики более 1000 тяжелых ракет и дронов.

Последняя массированная ракетная атака россиян состоялась 5 декабря. В этот день силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.

9 декабря глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что, учитывая ситуацию в энергетической системе на сегодня, дефицит мощностей будет оставаться в течение зимнего сезона.

Вас также могут заинтересовать новости: