Ежедневно ситуация в энергосистеме Украины налаживается.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что во время новогодних праздников Россия может попытаться нанести новый удар по энергосистеме Украины. При отсутствии новых повреждений на объектах критической инфраструктуры украинцы проведут несколько дней с бесперебойными снабжением электроэнергией.

Как рассказал глава Минэнерго в эфире телемарафона, он не исключает новых ударов на праздники. Датой следующего массированного обстрела Украины со стороны РФ может стать Новый год – с 31 декабря на 1 января.

"Россияне не отказались от обстрела энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год – это одна из таких дат, когда они будут пытаться максимально нанести ущерб нашей энергосистеме", – подчеркнул он.

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По словам Галущенко, при отсутствии массированного обстрела украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения во время новогодних праздников. Он добавил, что ежедневно ситуация в энергосистеме Украины налаживается. Удается увеличить производство электроэнергии и доставить ее потребителям.

"Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7. И результаты этой работы можно увидеть в каждом часе", – сказал он.

Ситуация со светом в Украине

По состоянию на понедельник, 26 декабря 2022 года, дефицит электроэнергии в Украине остается существенным. В пяти областях и в Киеве введены аварийные отключения света. В системе передачи электроэнергии, вследствие значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками россиян, есть ограничения.

В то же время оператор объединенной энергосети НЭК "Укрэнерго" предупреждает о распространении фейка о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии. В компании напомнили, что аварийные отключения – это вынужденный шаг, который применяется исключительно при наличии дефицита для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что даже если российские войска выпустят все свои ракеты одновременно, они не смогут погрузить Украину в тотальный блэкаут. Он отметил, что электроснабжение все равно восстановят.

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