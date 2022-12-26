Экстренные отключения света в Киеве будут продолжаться, пока не закончится восстановление узлов системы электроснабжения, отметили в YASNO.

Отключение света в Киеве пока нет возможности снова делать по стабилизационным графикам.

Энергетики "фантастическими усилиями смогли перераспределить электроэнергию, так что все районы Киева имеют периодическое снабжение света сейчас, об этом генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко написал в Faсebook.

"Но важно: ремонты продолжаются. Поврежденные узлы до сих пор находятся в восстановительных работах, их так же нельзя включать в сеть. Что важно понимать: после последних обстрелов на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии... из-за высокого потребления - кое-где перегрузка на узлы достигала 100% - пришлось отключать все три группы правобережного и северного района города", - констатувмав Коваленко.

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По его словам, сейчас применены временные обходные схемы, которые позволили на выходные существенно уменьшить этот дефицит.

"Но это временные схемы, которые не дают возможность пока вернуться к стабилизационным графикам", - отметил Коваленко.

Еще одна причина частых отключений сейчас, пояснил он, - это локальное срабатывание автоматики. Но ремонтировать такие аварии возможно лишь тогда, когда на линиях есть напряжение, поэтому приходится ждать следующей подачи электроэнергии.

"Конечно, выходные в основном со светом были еще благодаря тому, что нам помогала погода и потребность в потреблении была где-то на 10-15% меньше чем в четверг-пятницу. Но пока будут идти ремонты, экстренные отключения будут продолжаться. К сожалению, еще ни генерация, ни сети пока не дают возможности перейти к четким графикам", - написал Коваленко.

Проблемы с электричеством в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Киев пережил несколько волн атак иранскими дронами Shahed. Враг выпустил по столице 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить.

Из-за атаки в энергосистеме возник значительный дефицит мощности. 20 декабря Сергей Коваленко заявил, что в столице пока не следует рассчитывать на возвращение к графикам поставок электроэнергии.

21 декабря Коваленко отметил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве пока самая сложная в стране.

Премьер-министр Денис Шмигаль предупредил, что враг будет пытаться до конца 2022-го оставить граждан Украины без централизованного энергоснабжения.

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