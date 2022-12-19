Рано утром, 19 декабря, над Киевом сбили уже 9 вражеских беспилотников.
Воздушная тревога в столице продолжается, об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
"В Киеве продолжается воздушная тревога. Враг атакует столицу барражирующими боеприпасами Shahed", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в столице работает ПВО.
"На данный момент в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА", - добавили в КМВА.
В столице были слышны мощные взрывы.
Позже - в 5.15 - появилась информация об отбое воздушной тревоги в Киеве.