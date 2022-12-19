В столице рано утром были слышны мощные взрывы.

Рано утром, 19 декабря, над Киевом сбили уже 9 вражеских беспилотников.

Воздушная тревога в столице продолжается, об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"В Киеве продолжается воздушная тревога. Враг атакует столицу барражирующими боеприпасами Shahed", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в столице работает ПВО.

"На данный момент в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА", - добавили в КМВА.

В столице были слышны мощные взрывы.

Позже - в 5.15 - появилась информация об отбое воздушной тревоги в Киеве.