Операторы систем распределения должны устранить нарушения до 31 декабря.

Внеплановые проверки облэнерго в Украине выявили 193 нарушения в работе графиков отключений света.

Как говорится в сообщении на Правительственном портале, во вторник, 20 декабря, под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось совещание с участием членов Антикризисного энергетического штаба по устойчивой работе энергетических объектов.

Министр энергетики Герман Галущенко доложил, что во исполнение задания главы правительства совместно с Государственной инспекцией по энергетическому надзору, НКРЭКУ и правоохранительными органами были проведены внеплановые проверки облэнерго в каждой области.

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По итогам первого этапа проверок зафиксировано 193 нарушения требований нормативно-правовых актов в области электроэнергетики. Из них самые распространенные:

- нарушение продолжительности перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;

- применение стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;

- отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в перечень критической инфраструктуры;

- несоблюдение продолжительности отключений;

- отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, которые входят в перечень критической инфраструктуры.

По информации Госэнергонадзора, больше всего нарушений выявили в работе ЧАО "Волыньоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети", "ДТЭК Киевские электросети", АО "Полтаваоблэнерго", ОАО "Тернопольоблэнерго" и "Черниговоблэнерго".

Меньше всего нарушений зафиксировали в АО "Прикарпатьеоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", и ЧАО "Кировоградоблэнерго".

Операторы систем распределения должны устранить нарушения до 31 декабря, а в случае невыполнения предписаний будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Стремление РФ уничтожить энергосистему Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. По всей стране начались аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Столица выдержала несколько волн атак иранских дронов Shahed. Враг выпустил 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить.

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